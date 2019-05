Usa: Trump attacca Mueller, avrebbe mosso accuse se avesse avuto prove di un crimine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha attaccato pesantemente l'ex procuratore speciale Robert Mueller all'indomani della dichiarazione pubblica rilasciata sulle indagini da lui condotte sul “Russiagate”. Trump ha definito Mueller "totalmente in conflitto" e "un vero never Trumper", in riferimento al movimento anti-Trump, aggiungendo che l'ex procuratore speciale avrebbe mosso delle accuse contro di lui se avesse avuto qualche prova, indipendentemente dalla politica del dipartimento di Giustizia che proibisce l'incriminazione di un presidente in carica. Nei suoi primi commenti pubblici sull'indagine “Russiagate”, l'ex procuratore speciale Mueller ha affermato che incriminare il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, per ostruzione di giustizia "non era un'opzione" che poteva essere considerata a causa della policy del dipartimento di Giustizia. Se l'ufficio del procuratore speciale avesse avuto "fiducia nel fatto che il presidente non abbia chiaramente commesso un crimine, lo avremmo detto. Non abbiamo, però, determinato se il presidente abbia commesso un crimine", ha dichiarato Mueller. (segue) (Was)