Usa: Trump attacca Mueller, avrebbe mosso accuse se avesse avuto prove di un crimine (2)

- Trump ha aggiunto che l'ex procuratore vuole fermarlo a tutti i costi per via di alcune controversie d’affari avute con lui in passato. “ Robert Mueller non sarebbe mai dovuto essere scelto”, ha aggiunto Trump che considera Mueller "totalmente in conflitto" perché aveva discusso per la posizione di direttore dell'Fbi all'inizio dell'amministrazione Trump ed è in rapporti amichevoli e con l'ex direttore dell'Fbi James Comey, licenziato da Trump nel 2017. (Was)