Albania-Kosovo: siglato accordo per pattuglie di polizia congiunte durante stagione estiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore generale della polizia di Stato albanese Ardi Veliu e l'omologo kosovaro Rashit Qalafaj hanno siglato l'accordo che prevede l'istituzione di pattuglie di polizia stradale congiunte durante la stagione estiva in Albania. I cittadini del Kosovo rappresentano il maggiore gruppo di visitatori stranieri in Albania, in particolare durante l'estate, periodo in cui c'é un enorme flusso turistico che si riversa verso la costa albanese. Nel 2018, secondo i dati dell'Istituto delle statistiche albanese (Instat), solo nei mesi di luglio e agosto sono stati oltre 1 milione di kosovari giunti in Albania. Quest'anno, come spiegato dal Veliu, "ci sarà un aumento delle unità del Kosovo che pattuglieranno il territorio albanese, oltre che una migliore gestione dei flussi ai valichi di frontiera".(Alt)