Pd: da Zingaretti appello alla coesione, concentriamoci sul partito. Non abbandono vocazione maggioritaria

- La direzione del Pd di oggi è terminata dopo la relazione del segretario Nicola Zingaretti. Accolta la richiesta delle minoranze per il rinvio della discussione a dopo i ballottaggi. All'ordine del giorno c'era l'analisi dell'ultima tornata elettorale del partito per le elezioni Europee e per le Amministrative. Nel corso della sua relazione Zingaretti ha lanciato un'appello alla coesione: "E' giusto allargare il perimetro del centrosinistra ma per farlo bisogna innanzitutto concentrarsi sul Pd evitando di parlare solo di centro moderato perché sarebbe sbagliato guardare solo in una direzione. Coltiviamo la pianticella", ha detto il segretario dem. Tuttavia, Zingaretti ha sottolineato che "non bisogna fare confusione, per questo non abbandono l'idea della vocazione maggioritaria, che si propone in modo nuovo: quella che non esaurisce tutti gli spazi ma ha l'ambizione di diventare un luogo plurale, ricco di spazi, con culture e sensibilità diverse e riesca a parlare alla società italiana. Allora può diventare il pilastro forte per attirare altre forze". Nella sua relazione al Nazareno, il segretario cita anche Machiavelli, affermando: "I profeti disarmati perdono: ha ragione Machiavelli. Noi stiamo costruendo un esercito in Europa e sarà questo esercito ad aiutare l'Europa. Qui c'è il tema della alleanza. Noi diamo l'immagine di un partito poco compatto, perché c'è un arcipelago di ruoli: c'è un gruppo dirigente nazionale appesantito dal rischio di un regime correntista. Non possiamo più fare finta che questo non rappresenti un problema". (segue) (Rin)