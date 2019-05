Usa: Trump afferma che ordine alla nave Uss McCain è stato dato a sua insaputa (2)

- La Casa Bianca ha ordinato alla Marina degli Stati Uniti di nascondere il cacciatorpediniere battezzato in onore del senatore Uss John McCain durante la visita di Stato del presidente Donald Trump in Giappone. Anche se i vertici della Marina negano di aver nascosto la nave, ai marinai a bordo è stato concesso un giorno di licenza proprio martedì scorso, 28 maggio, in occasione della visita di Trump alla base navale di Yokosua, dove è all’ancora l’imbarcazione. Due marinai anonimi affermano che l’equipaggio della McCain non è stato invitato al discorso di Trump a bordo della nave d’assalto anfibio Uss Wasp, contrariamente agli equipaggi di altre navi di stanza presso la stessa base. (Was)