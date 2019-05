Usa-Iran: rappresentante statunitense Hook, alcuni paesi possono importare petrolio iraniano fino a limite negoziato

- I paesi che non hanno ancora raggiunto il limite fissato dagli Stati Uniti sulle importazioni di petrolio iraniano possono continuare a trattenere relazioni commerciali senza il rischio di sanzioni fino a quando non raggiungeranno il limite negoziato. Lo ha detto Brian Hook, rappresentante speciale degli Stati Uniti per l'Iran, citato dal quotidiano “Wall Street Journal”. Gli Stati Uniti a novembre hanno emesso deroghe per Cina, Corea del Sud, Giappone, Grecia, India, Italia, Taiwan e Turchia, per continuare a importare quantità limitate di petrolio dall'Iran. "Una volta che è stato raggiunto il limite negoziato (...) allora quello sarà il livello di petrolio che potrà essere importato senza essere sanzionato", ha spiegato Hook. (segue) (Was)