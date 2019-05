Usa-Iran: rappresentante statunitense Hook, alcuni paesi possono importare petrolio iraniano fino a limite negoziato (2)

- Le esenzioni sono scadute all'inizio di maggio e l'amministrazione ha dichiarato che non saranno concesse nuove deroghe. Le nazioni cui è stata concessa una sospensione temporanea dalle sanzioni possono acquistare greggio fino al raggiungimento del limite negoziato in precedenza. "Sanzioneremo ogni tentativo di importare petrolio greggio iraniano oltre i limiti che sono stati negoziati nel periodo che va da novembre a maggio”, ha detto Hook. I livello dei limiti per ciascun paese non è però stato reso pubblico. (Was)