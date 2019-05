Centrodestra: Salvini, tornare a "casa"? Rispetto scelta italiani e contratto governo

- Il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, torna a chiedere a quello della Lega di "tornare a casa", nel centrodestra, ma Salvini declina l'invito: "Rispetto la scelta degli italiani, ho firmato un contratto, mi sono impegnato a fare alcune cose - dice intervenendo a "Diritto e Rovescio" su Rete 4 -. Se riesco a farlo vado avanti a farlo con questa squadra e con questo contratto perchè questo mi chiedono gli italiani, sennò ne riparleremo. Finche vedo la possibilità di farlo lavoro come un matto. Se mi accorgessi che non si può ne trarrò le conseguenze. Gli italiani di tutto hanno bisogno meno che di caos, di casino, litigi, di campagne elettorali permanenti. Hanno votato domenica scorsa lasciamoli tranquilli almeno per un po' di tempo". (Rin)