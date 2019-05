Usa-Regno Unito: Trump potrebbe incontrare Boris Johnson e Nigel Farage durante visita a Londra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, potrebbe incontrare Boris Johnson e Nigel Farage, due esponenti politici a favore della Brexit, durante la visita nel Regno Unito della prossima settimana. Trump ha detto ai giornalisti fuori dalla Casa Bianca che potrebbe incontrare Nigel Farage, capo del Brexit Party, e l' ex ministro degli Esteri Boris Johnson, attualmente il favorito per sostituire Theresa May come leader del Partito conservatore e primo ministro britannico. "Beh, potrei", ha detto. "Nigel Farage è un mio amico, Boris è un mio amico, sono due bravissimi ragazzi, persone molto interessanti". Trump sarà nel Regno Unito lunedì prossimo e parteciperà ad una cena di stato in suo onore a Buckingham Palace insieme alla premier Theresa May che la scorsa settimana ha annunciato le dimissioni per via della situazione di stallo sulla Brexit. (Was)