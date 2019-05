Usa: giudice respinge richiesta dell'amministrazione Trump di iniziare costruzione muro di confine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il giudice federale Haywood Gilliam ha respinto la richiesta dell'amministrazione Trump di sospendere un ordine che impedisce alla Casa Bianca di utilizzare alcuni fondi militari deviati per iniziare a costruire un muro al confine con il Messico. L'ingiunzione emessa dal giudice, meno di una settimana fa, "ha respinto tutti gli argomenti (dei funzionari dell'amministrazione) avanzati in merito all'utilizzo previsto dei fondi", ha dichiarato giovedì il giudice distrettuale Gilliam non accogliendo la richiesta dell'amministrazione Usa. Gilliam ha aggiunto che consentire la costruzione, mentre il governo fa appello alla sua decisione, "metterebbe effettivamente in discussione il caso". Gli avvocati dell'amministrazione Trump hanno detto che faranno richiesta di appello alla Corte d'Appello del Nono Circuito. (segue) (Was)