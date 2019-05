Kosovo: premier Haradinaj, nessuna intenzione di abolire dazi su import da Serbia

- Il governo di Pristina non intende abolire né sospendere i dazi sull'importazione di prodotti serbi e bosniaci, nonostante la nuova richiesta dell'Unione europea. Lo ha ribadito ieri sera il primo ministro kosovaro Ramush Haradinaj. A suo modo di vedere, riferisce l'emittente "Rtk", il rapporto della Commissione Ue sui progressi di Pristina verso l'integrazione presenta luci e ombre. Secondo Haradinaj, il Kosovo non può sospendere i dazi sull'importazione di prodotti serbi fino a quando non ci saranno segnali rilevanti relativamente al riconoscimento dell'indipendenza di Pristina da parte di Belgrado. Nel rapporto di ieri della Commissione, l'Ue è tornata a chiedere a Pristina l'abolizione dei dazi del 100 per cento sull'importazione di prodotti serbi e bosniaci. Tale posizione è stata ribadita esplicitamente anche dal commissario Ue all'Allargamento Johannes Hahn. (segue) (Kop)