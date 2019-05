Usmca: vicepresidente Usa Pence, al lavoro per arrivare a ratifica accordo questa estate (3)

- Quest'oggi, invece, sarà il governo messicano a inviare l'accordo commerciale al Senato per la ratifica. Lo ha annunciato il presidente Andres Manuel Lopez Obrado parlando durante la sua consueta conferenza stampa mattutina. “Solleciteremo i senatori affinché considerino la possibilità di convocare sessioni straordinarie per l’approvazione del trattato”, ha detto il capo dello stato.All'inizio di questo mese, l'amministrazione Trump ha accettato di azzerare le tariffe statunitensi del 25 per cento sull'acciaio e del 10 per cento sull'alluminio per Canada e Messico. Come sottolinea la stampa canadese, ci sono ancora alcune sfide chiave che il governo dovrà affrontare, come i tempi di approvazione e l'incertezza su quando, come e se anche gli Stati Uniti e il Messico seguiranno con la ratifica. I membri del Parlamento sono tornati a Ottawa questa settimana per l'inizio di quattro settimane di lavori prima della pausa estiva. Se necessario, tuttavia, il governo potrebbe anche scegliere di prolungare la seduta o addirittura richiamare i membri nel caso in cui il Senato, che rimarrà aperto una settimana in più della Camera dei Comuni, dovesse emendare il disegno di legge. (segue) (Was)