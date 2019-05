M5s: Di Maio, ringrazio chi mi ha confermato fiducia, non mi monto la testa, ripartiremo più forti di prima (2)

- Di Maio aggiunge che "il nostro è un processo di evoluzione appena iniziato. Nelle prossime ore incontrerò i consiglieri regionali, lunedì i nostri sindaci e sabato prossimo una rappresentanza dei nostri consiglieri comunali di tutta Italia. Anche con loro parleremo di come rendere il Movimento più utile alle esigenze dei cittadini, delle imprese, delle associazioni, delle famiglie e in generale alle esigenze che vengono dal territorio. A proposito di territorio, la prossima settimana pubblicherò le date delle assemblee regionali a cui parteciperò in tutte le regioni di Italia. Sarà un confronto franco e produttivo con i nostri attivisti, ne sono certo. Sono sicuro", conclude il leader del M5s, "che insieme ripartiremo più forti di prima. Per il Movimento cinque stelle e per il governo italiano che sosteniamo. Grazie". (Rin)