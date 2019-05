M5s: blog delle Stelle, prova odierna è vero passo in avanti per Rousseau (2)

- Il post sul blog delle Stelle segnala che "nell’arco delle operazioni di voto, malgrado gli attacchi subiti, il tempo del server per processare le richieste (latenza) è stato di: massimo 71 millisecondi nella metà dei casi, massimo 207 millisecondi nel 90% dei casi e 409 millisecondi nel 99% dei casi. Abbiamo gestito una media di 116.25 richieste https al secondo, con picchi di 305 richieste al secondo durante il picco di voto (escludendo il DDoS). Il nostro backend ha risposto con successo al 99.84% delle richieste. Considerando gli attacchi, i tentativi di attacco e gli errori legittimi", conclude il blog delle Stelle, "possiamo dire di non aver avuto alcun errore nel processare i voti. Il nostro viaggio è appena iniziato. Ma la prova odierna è un vero passo in avanti per Rousseau, per la democrazia digitale e per il Movimento cinque stelle". (Rin)