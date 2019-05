Gli appuntamenti per domani a Roma e nel Lazio

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani:COMUNE- La Sindaca di Roma Virginia Raggi interviene alla celebrazione del Centenario dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro.Sala Orazi e Curiazi del Campidoglio (ore 9.30)- L'assessore allo Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi Cittadini Daniele Frongia interviene al convegno "Run Economy - Il valore del Running. Innovazione e Sportcity".Salone d'Onore del Coni, piazza Lauro de Bosis 15 (ore 9.30)- Assemblea capitolina (12-16)REGIONE- L’assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato partecipa al convegno sulla sclerosi multipla dal titolo: ‘I nostri risultati visibili".Sala Tevere della Regione Lazio, via Cristoforo Colombo 212 (ore 10)- L'assessora al Turismo e alle Pari Opportunità della Regione Lazio, Lorenza Bonaccorsi partecipa alla proiezione del film documentario "Senza rossetto".Sala consiliare dell’VIII Municipio, via Benedetto Croce 50 (ore 10)- L'assessora al Turismo e alle Pari Opportunità della Regione Lazio, Lorenza Bonaccorsi partecipa alla conferenza stampa di presentazione del progetto “Il Golf è donna” promosso dalla Federazione Italiana Golf.Olgiata Golf Club, Largo Olgiata 15 (ore 12) (segue) (Rer)