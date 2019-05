Gli appuntamenti per domani a Roma e nel Lazio (2)

- VARIE- Tavola rotonda “Bilateralità, solidarietà e partecipAzione, quale ruolo per gli enti bilaterali”, organizzato dall'Ente bilaterale nazionale società concessionarie, autostrade e trafori (Ebinat), con un focus informativo sulle polizze assicurative. Modererà il segretario generale Fit-Cisl Roma e Lazio, e Presidente Ebinat, Marino Masucci.Sede Fise, via del Poggio Laurentino 11b (ore 10)- Presentazione della 26^ edizione del festival "Villa Ada-Roma incontra il mondo".Circolo Arci Monk, via Giuseppe Mirri 35 (ore 11)- Presentazione delle novità dell'operazione estiva "Mare sicuro 2019", mirata alla salvaguardia della vita umana in mare, la sicurezza della navigazione e la tutela dell'ambiente marino e costiero. La presentazione sarà affidata al comandante regionale della Guardia Costiera del Lazio, capitano di vascello Vincenzo Leone, insieme ai comandanti delle capitanerie di porto di Roma e Gaeta.Gaeta, Barca a vela "Signora del Vento", via Docibile 25 (ore 11)- Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, partecipa alle celebrazioni per il centenario dell'Organizzazione internazionale del lavoro.Sala Orazi e Curiazi del Campidoglio (ore 12)- Presentazione dei nuovi bus Francigena del Comune di Viterbo. Interverranno il sindaco Giovanni Maria Arena e l'assessore Enrico Maria Contardo.Viterbo, piazza del Plebiscito (ore 12.30) (Rer)