Usa: Pil cresce del 3,1 per cento nel primo trimestre

- La crescita economica degli Stati Uniti nei primi tre mesi del 2019 è rimasta robusta, con un Prodotto interno lordo (Pil) al 3,1 per cento, in leggera flessione rispetto alla proiezione iniziale del 3,2 per cento: lo ha riferito oggi, 30 maggio, il dipartimento del Commercio Usa. La Casa Bianca di Trump ha previsto che la crescita economica raggiungerà un livello di crescita sostenuto del 3 per cento come risultato delle sue politiche, compresi tagli delle tasse e deregolamentazione. La crescita del Pil lo scorso anno ha raggiunto il 2,9 per cento, sebbene il tasso di crescita in alcuni trimestri sia stato nettamente superiore. (Was)