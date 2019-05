Pd: da Zingaretti appello alla coesione, concentriamoci sul partito. Non abbandono vocazione maggioritaria (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Infatti, per Zingaretti il tema del partito va affrontato all'indomani dei ballottaggi: "serve una vera e propria rivoluzione o non ce la facciamo. Non possiamo fare come Salvini, affidarci al protagonismo di un leader. Io a quel modello non credo. Il comando assoluto di una sola persona è la premessa di solitudine e anche di sconfitta", ha spiegato il segretario del Pd, parlando di "una nuova segreteria, forum e incarichi di lavoro. Dovremo discutere di come organizzarci nel Mezzogiorno, nei piccoli centri. Il voto delle Europee è una tappa, un primo passo che ci consente di affrontare le sfide che abbiamo davanti". Zingaretti ha, infine, annunciato per l'autunno un evento pubblico per presentare proposte per l'Italia, ai fini del rilancio dell'azione del partito, lanciando una 'Costituente delle idee': "Dobbiamo impegnare tutti i territori in una 'Costituente delle idee', - ha detto - aprire un grande dibattito sull'Italia per preparare ad ottobre-novembre un grandissimo evento pubblico, anche in più giorni, di proposte all'Italia". "Occorre spingere verso la ripresa del nostro rapporto con i ceti deboli, i giovani, le periferie, i piccoli centri. Questo - ha concluso - dovrà avvenire con una nuova e forte battaglia e iniziativa politica". (Rin)