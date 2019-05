Appalti: Cgil, quello di Salvini disegno che regala a mafie e corruzione spazi enormi agibilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario confederale della Cgil nazionale, Giuseppe Massafra, afferma in una nota che "quella di Salvini non può più essere considerata una follia. E' piuttosto un disegno lucido che regala alle mafie e alla corruzione spazi enormi di agibilità. Un disegno, fatto passare per salvifico, che sta invece dalla parte della illegalità e porta il paese verso il precipizio. Un disegno, non è un caso, che si accompagna ai tentativi di Salvini di delegittimare la magistratura". In merito alla notizia secondo la quale il titolare del Viminale presenterà un emendamento al decreto Sblocca cantieri che sospenderebbe il Codice degli appalti per due anni, il dirigente sindacale aggiunge che "dopo il presidio promosso unitariamente martedì scorso in piazza Montecitorio dalla tre Confederazioni, che ha già visto la partecipazione di numerose altre associazioni ed organizzazioni impegnate a contrastare questo scempio, proseguiremo la mobilitazione, anche durante la discussione parlamentare, per scongiurare l'approvazione di una legge pericolosa per il settore degli appalti, per i lavoratori e per tutto il paese. Ci rivolgiamo alle istituzioni e a tutte le forze sane di questo paese", conclude Massafra, "affinché non smettano di pretendere che legalità, trasparenza, valore e dignità del lavoro siano i cardini di un sistema virtuoso e i presupposti irrinunciabili per il paese".(Com)