Usa: “Nbc News”, agenti di frontiera arrestano gruppo di mille migranti al confine con Messico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più di mille migranti sono stati fermati ieri, 29 maggio, dagli agenti doganali statunitensi (U.S. Customs and Border Protection) dopo aver attraversato illegalmente il confine con il Messico, vicino a El Paso, in Texas. Lo riferisce oggi, in un'esclusiva, l'emittente televisiva “Nbc News”, che cita due funzionari statunitensi. Il gruppo di 1.036 migranti è il più grande mai fermato dagli agenti della Dogana: il precedente record di 424 è stato fissato il mese scorso. L'agenzia per la protezione delle dogane e delle frontiere degli Stati Uniti (Cbp) ha notato di recente la tendenza di grandi gruppi di migranti che attraversano il confine insieme. Nell'anno fiscale 2018, gli agenti di frontiera hanno incontrato 13 gruppi di oltre 100 immigrati. Il presidente Donald Trump ha detto ai giornalisti alla Casa Bianca che a breve, in giornata o al massimo domani, farà la sua "più importante dichiarazione sul confine". Trump, tre mesi fa, ha dichiarato l’emergenza nazionale nel tentativo di sbloccare i fondi necessari per realizzare un muro lungo il confine con il Messico, congelati dal Congresso, per arginare il problema dell'immigrazione clandestina e il traffico illegale di armi e droga. (Was)