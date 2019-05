M5s: Salvini, contento per Di Maio, spero abbia ancora controllo maggioranza a Camera e Senato

- Contento che Di Maio sia stato confermato come capo politico dei 5 Stelle? "Si', con lui ho lavoro bene per nove mesi, è persona seria, leale, onesta". Lo ha affermato il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, nel corso dell'intervista a "Diritto e Rovescio" su Rete 4. "Non è un signor no di professione come qualcun altro - ha aggiunto - Spero che abbia ancora il controllo della situazione, della maggioranza alla Camera e al Senato e che si riescono a proporre e ad approvare leggi. Ma questo lo vedremo nelle prossime settimane. Io sono amico di tutti, se mi rendo conto che si può fare qualcosa di buono per l’Italia si va avanti, se mi dovessi rendere conto che da parte dei 5 Stelle non c’è più questa volontà o possibilità ognuno trarrà le sue conseguenze".(Rin)