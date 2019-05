Usa: vicepresidente Fed, possibile taglio dei tassi se crescita rallenta

- Il vicepresidente della Federal Reserve (Fed), la Banca centrale Usa, Richard Clarida, ha dichiarato che l'economia del paese è in buona forma ma che i funzionari delle banche centrali prenderebbero in considerazione i tagli dei tassi d'interesse qualora i dati economici rivelassero un rischio concreto di rallentamento più netto di quanto non si aspettino attualmente. "Vorrei chiarire che siamo in sintonia con i potenziali rischi per la prospettiva", ha detto oggi, 30 maggio, Clarida durante una discussione all'Economic Club di New York. "E se vedessimo un rischio al ribasso per la prospettiva, allora questo sarebbe un fattore che potrebbe richiedere una politica più accomodante", ha aggiunto. “Se i dati in arrivo dovessero mostrare un persistente calo dell’inflazione al di sotto del nostro obiettivo del 2 per cento o se indicassero che gli sviluppi economici e finanziari globali presentano un rischio al ribasso sostanziale per le nostre previsioni di base, allora questi sono gli sviluppi che il (Comitato federale del mercato aperto) terrebbero conto nel valutare la posizione appropriata per la politica monetaria ”, ha detto Clarida. (segue) (Was)