Israele: Netanyahu, “Liberman sabotatore seriale dei governi di destra”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier uscente israeliano Benjamin Netanyahu ha accusato il rivale politico Avigdor Liberman di "sabotaggio sistematico dei governi di destra". Parlando durante una conferenza stampa all'Orient Hotel di Gerusalemme, il leader del partito conservatore Likud ha lanciato un duro attacco contro il suo ex ministro della Difesa. Quest’ultimo, infatti, ha rifiutato l’offerta per formare un governo di coalizione con Netanyahu, optando piuttosto per indire nuove elezioni anticipate. "Liberman rovescia sistematicamente i governi di destra. È un sabotatore nazionale quando si tratta di rovesciare la destra. È ossessionato", ha detto ancora Netanyahu, spiegando di aver offerto al capo del partito Yisrael Beytenu "tutto ciò che voleva" per formare un nuovo esecutivo. "All'improvviso (Liberman) è contro gli ultraortodossi (...) dopo che per 20 anni ha fatto accordo con loro", ha spiegato ancora il premier uscente. Secondo Netanyahu, inoltre, Liberman avrebbe deciso di far deragliare le trattative per formare il governo per "vendetta personale" contro di lui, prevedendo una “emorragia di consensi” del partito Yisrael Beytenu alle nuove elezioni previste il 17 settembre. Il parlamento israeliano (Knesset) ha votato ieri sera scioglimento dell'assemblea dopo che il primo ministro Netanyahu non è riuscito a rispettare la scadenza di mezzanotte per formare un nuovo governo, portando così il paese ad una seconda elezione nazionale senza precedenti. Dopo un dibattito di 12 ore, i legislatori hanno approvato con un voto di 74 a 45 un disegno di legge del partito Likud per sciogliere la 21ma Knesset e tenere nuove elezioni. (Res)