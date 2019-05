Pd: Base riformista, discussione dopo ballottaggi, quadro sarà completo

- Base riformista, l'area interna al Partito democratico che fa capo a Luca Lotti e Lorenzo Guerini, ha appoggiato la richiesta di rinviare la discussione della Direzione del Pd a dopo i ballottaggi. Nella riunione, si legge in una nota, "è stato il senatore Dario Parrini a prendere la parola per formalizzare la posizione di Base riformista. L'area Lotti-Guerini ha sottolineato il fatto che la campagna elettorale abbia visto il Pd 'lottare unito', ma che il turno elettorale ancora non è terminato. Solo dopo i ballottaggi del 9 giugno, per quali è necessario 'massimizzare il risultato', si potrà avere 'un quadro completo'", conclude la noat a"per fare le tutte 'le valutazioni politiche', è il ragionamento dell'area". (Com)