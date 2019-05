Colombia: dalla prossima settimana al via operazioni rinnovo permessi di permanenza per oltre 68 mila venezuelani

- Il governo colombiano avvierà a partire dalla prossima settimana le procedure per il rinnovo dei permessi speciali di permanenza (Pep) per oltre 68 mila venezuelani che si trovano nel paese. Lo ha annunciato parlando in conferenza stampa il direttore di Migracion Colombia, Christian Krueger. La proroga, ha spiegato, verrà estesa per altri due anni. “La decisione di rinnovare il Pep è un segno di fiducia del governo colombiano verso la popolazione venezuelana radicata in Colombia, che negli ultimi due anni è stata incorporata nella vita produttiva del nostro paese”, ha dichiarato il funzionario colombiano. Il documento permette a chi ne è in possesso di lavorare e accedere ai servizi sanitari e scolastici. (segue) (Mec)