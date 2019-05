Colombia: dalla prossima settimana al via operazioni rinnovo permessi di permanenza per oltre 68 mila venezuelani (2)

- La Colombia ha accolto sul suo territorio oltre 1,3 milioni di venezuelani in fuga dalla crisi in corso nel loro paese. Nei giorni scorsi il ministro degli Esteri colombiano, Carlos Holmes Trujillo, ha chiesto alla comunità internazionale più risorse per assistere i migranti e rifugiati venezuelani nel paese. Parlando in conferenza stampa il ministro ha definito il fenomeno “la seconda più grande migrazione al mondo dopo quella del popolo siriano”. Lo scorso ottobre, ha dichiarato Trujillo, la Colombia contava 936.000 migranti sul suo territorio, “oggi sono 1.296.552, la seconda maggiore migrazione al mondo dopo quella dei siriani in Turchia”. (segue) (Mec)