Lavoro: Mise, oggi al tavolo Agile (ex Eutelia) illustrato piano politiche attive

- Si è svolto oggi al ministero dello Sviluppo economico il tavolo sulla situazione della società Agile (ex Eutelia). All’incontro, presieduto dal vicecapo di Gabinetto Giorgio Sorial, hanno partecipato i rappresentanti del ministero del Lavoro, di Anpal e le sigle sindacali. Durante la riunione, è scritto in una nota del Mise, "è stato illustrato un piano delle politiche attive, predisposto da Anpal Servizi, a supporto della ricollocazione dei circa 145 lavoratori ancora disoccupati. Il progetto è articolato in tre grandi linee di intervento che prevedono il potenziamento della governance, l’analisi delle caratteristiche anagrafiche e professionali dei lavoratori, finalizzata a ricostruire il loro curriculum lavorativo e individuare il percorso di reinserimento più adatto e, infine, la possibilità di realizzare riqualificazioni e ricollocazioni personalizzate rispondenti alle caratteristiche di ciascun lavoratore". Sorial, dal canto suo, ha dichiarato che "il progetto che è stato presentato oggi è il risultato dell’impegno congiunto di Mise, ministero del Lavoro e Anpal che hanno lavorato con tutta la loro professionalità per cercare di trovare una soluzione per la ricollocazione dei lavoratori di Agile che aspettano risposte da 10 anni. Il modo in cui è stato strutturato", ha concluso Sorial, "dà atto che dietro c’è un intenso lavoro anche con le sedi territoriali".(Com)