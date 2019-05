Meteo: le previsioni per domani a Torino e in Piemonte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Torino domani, venerdì 31 maggio, giornata parzialmente soleggiata, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 3500m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: un promontorio di alta pressione rimonta sulle regioni di Nord-Ovest favorendo una giornata stabile e soleggiata su Valle d'Aosta, Liguria, e Piemonte. Annuvolamenti diurni a ridosso dei rilievi ma senza il rischio di fenomeni, se non sporadici su Alpi liguri. Temperature in ulteriore aumento, punte di oltre 26-27°C. Venti deboli variabili o a regime di brezza. Mar Ligure poco mosso. (Rpi)