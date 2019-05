Roma: Castiglione, riqualificazione Bastogi obiettivo storico, mai più zone d'ombra

- "Mai più zone d’ombra. A Bastogi è stata fatta una verifica a 360 gradi dell’intero complesso: un’iniziativa di legalità, trasparenza e tutela, per la riqualificazione dell’intera area. L’operazione è stata richiesta dall’assessorato e coordinata dalla Polizia locale di Roma Capitale, che insieme al Dipartimento e agli altri attori coinvolti ringrazio per l’eccellente lavoro svolto. Tengo a ringraziare anche la presidente del Municipio XIII Giuseppina Castagnetta e la presidente della commissione Patrimonio e Politiche Abitative Valentina Vivarelli Consigliere Capitolino M5S, che con il loro fondamentale lavoro hanno contribuito a raccogliere le istanze dei cittadini. Si lavora in squadra". Lo scrive, su Facebook, l'assessore al Patrimonio e alle Politiche Abitative di Roma Capitale, Rosalba Castiglione. "Il censimento - prosegue Castiglione - ha riguardato la verifica delle fragilità e dei titoli delle singole famiglie occupanti, eventuali allacci abusivi e altre forme di illegalità, insieme alla fondamentale analisi delle condizioni edilizie degli alloggi per la manutenzione straordinaria necessaria. Il complesso, dopo anni di letterale abbandono, risulta infatti gravato da profonde difficoltà gestionali, zone d’ombra e abusi, denunciati dagli stessi residenti, che oggi richiedono un superamento non più rimandabile. L’amministrazione ha risposto. La riqualificazione di Bastogi è un obiettivo storico per Roma e per questo abbiamo già inserito l’intero complesso nel progetto di rigenerazione urbana 'Reinventiamo Roma' che mira a riqualificare l’intera area. Dopo anni di buio, l’Amministrazione torna presente e mette in campo azioni concrete per ripristinare il decoro, la tutela dei diritti e la sicurezza e la dignità dei cittadini". (Rer)