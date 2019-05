Lavoro: Tripiedi (M5s), scelta elettorale Pd su Mercatone Uno ha creato disastro

- Il deputato del Movimento cinque stelle e vicepresidente della commissione Lavoro alla Camera, Davide Tripiedi, afefrma in una nota che "la crisi di Mercatone Uno a cui questo governo e il ministro Luigi Di Maio sta in questi giorni tentando di porre rimedio è frutto di scelte scellerate del governo Gentiloni e, in particolare, dell'ex ministro Calenda. Inutile che gli esponenti del Partito democratico cerchino di mistificare la realtà: la verità è che l'errore è stato fatto l'anno scorso quando si è deciso di consegnare a una holding con sede a Malta e senza garanzie del capitale questa società. Adesso", continua il parlamentare pentastellato, "ciò che sta tentando di fare il ministro Di Maio è garantire in maniera seria gli oltre 1.800 dipendenti di Mercatone Uno. È questo il motivo per il quale lunedì c'è stato un incontro con azienda e sindacati e oggi c'è stato un altro tavolo per cercare di trovare una soluzione al caos che si è generato per scelte che il Pd ha fatto pensando solo alle convenienze elettorali. I nostri sforzi in questa fase devono andare nella direzione di avviare l'amministrazione straordinaria", aggiunge l'esponente del M5s, "e assicurare ai lavoratori la cassa integrazione per cessata attività che è stata ripristinata proprio per volontà del ministro Luigi Di Maio, dopo che il Partito democratico l'aveva cancellata. Si potrà quindi pensare a un piano di reindustrializzazione che consenta ai dipendenti e alle loro famiglie di mantenere il posto di lavoro", conclude Tripiedi, "e recuperare la loro dignità lavorativa".(Com)