Israele: elezioni settembre, sondaggio prevede risultati quasi invariati rispetto ad aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un nuovo sondaggio pubblicato oggi dall'emittente pubblica radiotelivisva "Kan" prevede un risultato delle elezioni in Israele pressoché identico alle consultazioni tenute lo scorso aprile, con il Likud di Benjamin Netanyahu primo partito di un soffio avanti alla coalizione Blu e bianco di Benny Gantz. Il partito conservatore del premier uscente sarebbe in testa con 35 seggi nella Knesset, appena uno in più rispetto ai 34 dei centristi liberali di Blu e bianco (-1 rispetto al voto del 9 aprile). Il partito Yisrael Beytenu dell’ex ministro della Difesa Avigdor Liberman otterrebbe otto seggi (+2 rispetto ad aprile) il partito ultra-ortodosso Shas sette deputati, Hadash-Ta'al sei seggi, Meretz e Laburisti cinque ciascuno, Nuova Destra, Unione di partiti di destra e Ram-Balad quattro ciascuno. Il parlamento israeliano (Knesset) ha votato ieri sera scioglimento dell'assemblea dopo che il primo ministro Netanyahu non è riuscito a rispettare la scadenza di mezzanotte per formare un nuovo governo, portando così il paese ad una seconda elezione nazionale senza precedenti. Dopo un dibattito di 12 ore, i legislatori hanno approvato con un voto di 74 a 45 un disegno di legge del partito Likud per sciogliere la 21ma Knesset e tenere nuove elezioni il 17 settembre. (Res)