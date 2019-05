Lavoro: Mise, riunito tavolo tecnico per i fornitori di Mercatone Uno

- Al ministero dello Sviluppo economico, si legge in una nota, "si è tenuto oggi il primo tavolo tecnico per i fornitori del gruppo Mercatone Uno-Shernon, per delineare il quadro della situazione in cui versano e condividere assieme a questi un percorso per fornire soluzioni, come anticipato dal ministro Di Maio al tavolo sulla situazione aziendale del 27 maggio scorso. All'incontro, presieduto dal vicecapo di Gabinetto Giorgio Sorial, dal sottosegretario Davide Crippa e dal capo della segreteria tecnica del Ministro, Daniel De Vito, hanno partecipato le Regioni coinvolte, i rappresentanti dei comitati dei fornitori e i commissari straordinari. In apertura dell’incontro", prosegue la nota, "il vicecapo di gabinetto Giorgio Sorial ha sottolineato che 'la riunione odierna istituisce una sede di confronto permanente tra le parti coinvolte, al fine di individuare soluzioni per venire incontro alle esigenze dei fornitori che in questi ultimi 5 anni hanno dovuto sopportare una situazione di estrema criticità a causa delle difficoltà operative, finanziarie e gestionali in cui si è trovato il gruppo Mercatone Uno'". (segue) (Com)