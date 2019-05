Lavoro: Mise, riunito tavolo tecnico per i fornitori di Mercatone Uno (2)

- E' stata, inoltre, ribadita, continua la nota, "la necessità di procedere a una netta discontinuità rispetto alle scelte portate avanti dal Governo precedente sia durante la fase di amministrazione straordinaria che in quella che ha portato alla cessione dei punti vendita di Mercatone Uno ad un acquirente con debolezze finanziarie e industriali. A tal riguardo, il ministero è al lavoro per definire un quadro più chiaro e completo possibile della situazione aziendale, con l’obiettivo di individuare insieme alle Regioni sinergie e strumenti da mettere a disposizione dei fornitori. Il Mise è impegnato anche a verificare la possibilità di estendere ai fornitori di Mercatone Uno", conclude la nota, "l’accesso al Fondo per il credito alle aziende vittime dei mancati pagamenti". Il sottosegretario Davide Crippa ha, infine, sottolineato come "sia necessario fare una attenta valutazione delle criticità portate al tavolo anche dai fornitori, in relazione alla scelta compiuta dal precedente governo che aveva ceduto Mercatone Uno ad un soggetto, quale Shernon, rivelatosi totalmente inaffidabile". (Com)