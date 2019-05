Migranti: De Falco (Misto), pronto ad imbarcarmi su nave "Mare Jonio"

- L'ex senatore del Movimento cinque stelle, Gregorio De Falco, ai microfoni di "Stasera Italia", in onda tra poco, alle 20:30, su Retequattro, alla domanda se intende imbarcarsi sulla nave "Mare Jonio" ha risposto che "nel momento in cui la nave sarà disponibile, io mi imbarcherò". Quando, poi, viene chiesto all'esponente del gruppo misto di palazzo Madama se con questo gesto voglia sfidare il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini, ha replicato "no, non è una sfida. Io faccio il mio lavoro: salvare vite. A me di Salvini non interessa niente. Chi viene salvato dal mare perché sta per morire, non entra nello Stato, poggia i piedi per terra ed è salvato. E' un naufrago", ha concluso De Falco, "non un migrante".(Rin)