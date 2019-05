Milano: concluso progetto di rigenerazione urbana agli orti di via Padova

- Si conclude dopo oltre due anni il progetto RigenerAzione, che ha visto protagoniste due comunità che si sono affermate intorno ai presidi verdi di via Padova: gli Orti di via Padova e il parco ex-Trotter. Proprio il giardino condiviso "Orti di via Padova" ieri sera ha ospitato la festa di chiusura del progetto, con aperitivo aperto a tutti coloro che hanno sostenuto, con diverse modalità, il corso del progetto. È stata questa l'occasione per condividere i miglioramenti raggiunti attraverso il progetto e di degustare piatti realizzati con verdure e ortaggi delle varie comunità che animano il quartiere di via Padova grazie alla creatività dello chef Juan Lema della trattoria "Mirta". Alla serata erano presenti Lorenzo Lipparini, assessore a Partecipazione, Cittadinanza attiva e Open data del Comune di Milano, Barbara Meggetto, presidente di Legambiente Lombardia, Franco Beccari, presidente di Reteambiente circolo di Legambiente Milano e Giorgio Calabria, presidente dell’associazione Amici del Parco Trotter. Il progetto si è svolto a Milano nell'area compresa tra viale Monza, via Padova e via Palmanova, soggetta a criticità ambientali e sociali tipiche delle periferie urbane: abbandono illegale di rifiuti, incuria e dequalificazione degli spazi pubblici, inquinamento del suolo, intensa cementificazione e relativi effetti climatici e perdita del senso di appartenenza. “Siamo molto soddisfatti dei risultati che abbiamo ottenuto in questi due anni di lavoro – dichiara in una nota Barbara Meggetto, presidente di Legambiente Lombardia – Le azioni di cura di un'area che fino a pochi anni fa era degradata e abbandonata, ha consentito di aumentare la consapevolezza della comunità verso nuove funzioni sociali degli spazi aperti, grazie ad una progettazione partecipata e un coinvolgimento della cittadinanza in grado di creare momenti di collaborazione e socialità. Questo progetto è la dimostrazione di come, attraverso la valorizzazione ambientale di presidi verdi urbani e l'impiego di risorse locali, sia possibile dare vita a positive dinamiche di dialogo interculturale e processi di partecipazione e di apertura a vantaggio di tutto il quartiere”. (segue) (com)