Milano: concluso progetto di rigenerazione urbana agli orti di via Padova (2)

- RigenerAzione è stato possibile grazie al bando Comunità Resilienti di Fondazione Cariplo e alla convenzione stipulata con il Comune di Milano e il Municipio 2 che hanno sostenuto il circolo Retembiente Milano di Legambiente per la creazione e la gestione dello spazio condiviso denominato Orti di via Padova e l'associazione Città del Sole Amici del Parco Trotter per le attività nell'area dell'ex Parco Trotter di valorizzazione del territorio attraverso il potenziamento delle funzioni ecologiche delle aree verdi esistenti, di cura dei processi di collaborazione con la comunità multietnica che agisce nello spazio del Parco stesso. “Il Parco Trotter, le sue Scuole, la comunità che si sviluppa intorno a via Padova da cento anni sono luoghi dove si formano i nuovi milanesi ed è rilevante l'agire delle tante associazioni che rafforzano il tessuto sociale della zona – dichiara Giorgio Calabria presidente dell’associazione Amici del Parco Trotter –. Il progetto RigenerAzione, che ci ha visto collaborare con Legambiente e gli Orti di via Padova, ha portato un suo contributo nel quale attività del passato sono diventate azioni attuali, portando risultati positivi in una comunità che merita l'attenzione delle istituzioni. È proprio da loro che vorremmo una maggiore consapevolezza ed attenzione verso quartieri come questo, che sono simbolo reale di una città Europea e multiculturale”. (com)