M5s: blog delle Stelle, Di Maio riconfermato capo politico con 80 per cento consensi

- Un post sul blog delle Stelle sottolinea che "oggi su Rousseau si è scritta una delle pagine più belle della storia di democrazia diretta del Movimento cinque stelle. E non per il risultato uscito fuori dalle 'urne', che ha confermato Luigi Di Maio come capo politico con l’80 per cento dei consensi, ma per la partecipazione record a una votazione online per il Movimento che è anche il record mondiale per una votazione online in un singolo giorno per una forza politica. Ecco i risultati della votazione. Alla domanda: 'confermi Luigi Di Maio come capo politico del Movimento cinque stelle?', le risposte sono state le seguenti: 44.849 sì, 11.278 no. Battuto", si legge nel post, "ogni record". (Rin)