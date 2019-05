Usmca: vicepresidente Usa Pence, al lavoro per arrivare a ratifica accordo questa estate

- Il vicepresidente degli Stati Uniti Mike Pence ha dichiarato di stare lavorando per arrivare alla ratifica del trattato commerciale Usmca (United States-Mexico-Canada Agreement) da parte del Congresso Usa questa estate. “Abbiamo la possibilità storica di rafforzare i legami economici tra i nostri due paesi con l’approvazione dell’Usmca”, ha detto Pence parlando alla stampa a seguito del suo incontro con il primo ministro canadese Justin Trudeau a Ottawa. “Voglio garantirvi che stiamo facendo sforzi energici per ottenere l'approvazione attraverso il Congresso degli Stati Uniti quest'estate", ha dichiarato. (segue) (Was)