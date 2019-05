Municipio Roma IV: Ottaviano (Fd'I), a Case Rosse strade chiuse e voragini, amministrazione intervenga

- "Nemmeno due giorni fa la sindaca Raggi, per tentare di dare una sterzata ai 3 anni inconcludenti in Campidoglio, aveva detto che sarebbe ripartita dalle periferie. Ci sono territori che attendono con ansia che i grillini battano un colpo, visto che fino ad oggi non hanno realizzato un bel nulla, e tra i quartieri abbandonati dal comune e dal Municipio IV rientra anche la zona di Case Rosse. I cittadini ci hanno segnalato che ci sono alcune strade chiuse che praticamente tengono in ostaggio i residenti e dopo il danno anche la beffa poiché sono state deviate le linee bus". Lo dichiara in una nota Gianni Ottaviano, capogruppo di Fd'I nel Municipio Roma IV e vicepresidente della commissione Lavori pubblici. "Si tratta - prosegue - di via Corropoli, bloccata in 3 punti, e di via Turrivalignani. Voragini degne di Bagdad più che di una periferia romana, buche imbrigliate dalle orribili reti arancioni in attesa che l’amministrazione 5 Stelle intervenga. L’assessore ai Lavori pubblici Gatta, l’artefice insieme alla sindaca della bufala 'operazione strade nuove' e del 'Piano Marshall' finito poi con un flop, sono le principali responsabili di questo disastro. Come Fd'I presenteremo un’interrogazione in merito, l’amministrazione intervenga per ripristinare la viabilità stradale a Case Rosse". (Com)