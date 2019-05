Gli appuntamenti di domani a Torino e in Piemonte

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani, venerdì 31 maggio:COMUNEOre 9 - Palazzo civico, sala Orologio: Riunione della V Commissione (pres.Massimo Giovara) e la I Commissione (pres.Marco Chessa). Odg: Presentazione dei risultati della customer satisfaction sul servizio servizio ristorazione scolastica della città.Ore 11 - Palazzo civico, sala Orologio: Riunione della VI Commissione e la V Commissione. Odg: Incontro con gli studenti e gli insegnanti del liceo scientifico Madre Mazzarello di Torino in merito all'esperienza di alternanza scuola/lavoro.Ore 13 - Palazzo civico, sala Capigruppo: Conferenza dei Capigruppo.Ore 14,30 - Palazzo civico - sala Orologio: Riunione della Commissione Smart city, la I Commissione e la VI Commissione. Odg: Progetto droni della citta' dai festeggiamenti di San Giovanni 2018 ai programmi futuri: impatto ambientale e utilizzo della tecnologia per monitoraggio e sicurezza del territorio.Ore 15 - Scuola Parini, corso Giulio Cesare, 26: Premiazione del concorso "La nostra Italia". Interviene in rappresentanza della Città il vicepresidente del Consiglio comunale Enzo Lavolta.Ore 16 - Residenza Richelmy, via San Donato, 97: "Il Richelmy incontra Salvatore Borsellino" in memoria di Paolo Borsellino. Interviene una rappresentanza della Città.Ore 20,30 - Cinema Massimo, sala Cabiria - via Verdi, 18: Inaugurazione della 22esima edizione del Festival CinemAmbiente. Interviene una rappresentanza della Città. (Rpi)