Decreto Sanità: M5s, via libera Camera altro passo avanti per efficienza e trasparenza

- I deputati del Movimento cinque stelle in commissione Affari sociali alla Camera affermano, in una nota, che "con il decreto Calabria approvato oggi in Aula a Montecitorio e in attesa del via definitivo del Senato, mettiamo in essere una serie di provvedimenti mirati nel tempo per risanare in particolare la sanità calabrese, che versa in condizioni disastrose, ma anche il servizio sanitario nazionale. L'innovazione e il cambiamento di questo provvedimento, fortemente voluto dal ministro della salute Giulia Grillo e per il quale ringraziamo anche la collega Nesci per il lavoro svolto", proseguono i parlamentari pentastellati, "sta nel fatto che i direttori generali delle Aziende sanitarie e ospedaliere sottoposte a commissariamento saranno selezionati in base alle loro competenze e capacità, grazie a una apposita graduatoria di merito. L'obiettivo è individuare figure con profili di assoluta competenza ed esperienza, evitando così il riproporsi di casi di inchieste giudiziarie a causa degli intrecci tra politica e sanità. Inoltre", continuano i deputati del M5s, "viene modificato il tetto di spesa per il personale del Servizio sanitario nazionale anche per le regioni in piano di rientro. E questo permetterà alle regioni di poter assumere migliaia di persone, avviando finalmente un'azione di contrasto del precariato e carenza del personale nella Sanità. Abbiamo fatto un ulteriore passo in avanti per liberare la sanità dalle mani della politica e in linea con l'operato del ministro della salute Giulia Grillo", concludono gli esponenti del Movimento cinque stelle, "continuiamo a lavorare per portare più trasparenza nella sanità, rimettendo il cittadino al centro". (Com)