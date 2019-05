M5s: D'Uva, nostri iscritti rafforzano leadership Di Maio

- Francesco D'Uva, capogruppo del Movimento cinque stelle alla Camera, scrive su Twitter che "i nostri iscritti non solo confermano ma rafforzano la leadership di Luigi Di Maio con l'80 per cento dei consensi. E' record di partecipazione per la piattaforma Rousseau con 14mila voti in più rispetto a quando Luigi è stato scelto come capo politico: ripartiamo", conclude il parlamentare pentastellato, "più forti e compatti". (Rin)