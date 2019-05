Usa: Trump afferma che ordine alla nave Uss McCain è stato dato a sua insaputa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha negato di essere a conoscenza della richiesta della Casa Bianca di “nascondere” la nave da guerra Usa Uss McCain durante la sua visita in Giappone, ma ha affermato che chiunque abbia emesso la direttiva era "ben intenzionato". "Non so cosa sia successo. Non sono stato coinvolto. Non l'avrei fatto", ha detto oggi, 30 maggio, Trump ai giornalisti mentre lasciava la Casa Bianca per recarsi in Colorado, dove è in programma una cerimonia per la cerimonia dell'Accademia dell'Air Force. Il presidente ha ribadito le sue precedenti critiche al defunto senatore repubblicano John McCain e non si è scusato per la direttiva della Casa Bianca, sostenendo che chi ha fatto allontanare la nave da guerra "lo ha fatto perché pensava che non mi piacesse". "Non ero un grande fan di John McCain in alcun modo", ha detto Trump. "Ora, qualcuno l'ha fatto perché pensava che non mi piacesse, ok? Le loro intenzioni erano buone". (segue) (Was)