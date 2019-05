Gli appuntamenti di domani a Milano e in Lombardia

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani a Milano e in Lombardia.COMUNEIl sindaco di Milano, Giuseppe Sala e l’arcivescovo Mons. Mario Delpini inaugurano l’emporio della solidarietà di Caritas ambrosiana a Lambrate realizzato grazie al Programma QuBì - La ricetta contro la povertà infantile -promosso da Fondazione Cariplo con il sostegno di Fondazione Peppino Vismara, Intesa Sanpaolo, Fondazione Romeo ed Enrica Invernizzi e Fondazione Fiera Milano. Nell’occasione, il nuovo Presidente di Fondazione Cariplo Giovanni Fosti, il direttore di Caritas Ambrosiana Luciano Gualzetti e la responsabile della Valorizzazione del Sociale di Intesa Sanpaolo Elena Jacobs presentano l’operazione “Carrello Sospeso”.Parrocchia SS. nome di Maria, via Pitteri 56 (ore 12.00)L’assessore allo Sport Roberta Guaineri partecipa alla conferenza stampa per la presentazione di “Challenge contro la fame”, la sfida solidale e sportiva tra aziende, unite nella lotta contro la malnutrizione infantile, organizzata da Azione contro la Fame. Intervengono: Valentina Marchei, campionessa di pattinaggio artistico su ghiaccio, ed Evaristo Beccalossi, già centrocampista di Inter, Sampdoria e Brescia.Piazza Gae Aulenti (ore 14.30)Commissione consiliare congiunta Cultura e Verifica e controllo enti partecipati, presieduta dai consiglieri Angelo Turco e Fabrizio De Pasquale. All’ordine del giorno la “Lombardia Film Commission”. Partecipano il presidente della Lombardia Film Commission, Pino Farinotti, l’assessore alla Cultura, Filippo Del Corno e la direttrice dell’Area Spettacolo, Isabella Menichini.Palazzo Marino - Sala Commissioni, piazza della Scala 2 (dalle 14.30 alle 16.00)L'assessore alla Qualità della vita con delega alle Politiche per la tutela e difesa degli animali Roberta Guaineri partecipa alla presentazione della quinta edizione di Human Dog, la mostra fotografica della campagna "Alimenta l'Amore" promossa da Coop Lombardia per raccogliere cibo per animali presso i punti vendita della città. Intervengono: Giovanna Mori, sovrintendente del Castello Sforzesco; Paola Fossati, garante per i diritti degli animali della città di Milano; Luca Schieppati, musicista; Cristiana Franco, antropologa dell'Università di Siena; Pier Luigi Gallucci, psicologo; Alfredo De Bellis, vicepresidente vicario di Coop Lombardia.Portico del Cortile della Rocchetta del Castello Sforzesco (ore 16.30)Convegno "Milano Capitale d'Europa - Cultura, industria, ricerca, sport". Apre e coordina il Presidente del Consiglio comunale di Milano Lamberto Bertolé. Intervengono la presidente del Centro Studi Grande Daniela Mainini, il presidente di Assolombarda Carlo Bonomi, il presidente di C.O.N.I. Lombardia Oreste Perri, il presidente dell’associazione Benemeriti del Comune di Milano Ambrogio Locatelli, il Rettore del Politecnico Ferruccio Resta e il presidente del Piccolo Teatro Salvatore Carrubba. Durante il convegno sarà assegnato il premio "Giovane Talento 2019".Palazzo Marino - Sala Alessi, piazza della Scala 2 (ore 17.30) (segue) (Rem)