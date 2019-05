Gli appuntamenti di domani a Milano e in Lombardia (2)

- REGIONEL'assessore alla Sicurezza di Regione Lombardia, Riccardo de Corato, partecipa al IX Convegno Provinciale del Sindacato Autonomo di Polizia (SAP) di Milano, dal titolo 'Dalla parte di Abele, verso un nuovo sistema di tutela'.Palazzo Cusani, via Brera 15 - Ingresso da via del Carmine (ore 9.00)L'assessore regionale all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi Fabio Rolfi partecipa al convegno 'Informazione e corretta alimentazione nell'età pediatrica e adolescenziale', organizzato nell'ambitodella Giornata Mondiale del Latte.Palazzo del Comune, Sala della Consulta piazza del Comune, 8, Cremona (ore 10.00)L'assessore al Turismo, Marketing Territoriale e Moda di Regione Lombardia Lara Magoni partecipa a Brescia, alla conferenza stampa per la presentazione del progetto 'Slow Ride Italy'.Ufficio territoriale regionale, Sala Catullo, via Dalmazia, 92/94 Brescia (ore 14.30)L'assessore all'Autonomia e Cultura della Regione Lombardia Stefano Bruno Galli partecipa aMantova, all'incontro dal titolo “Cesare Battisti geografo di respiro europeo. Eccellenze e limiti di un patriota e martire”.Accademia Virgiliana, Sala Ovale, via Accademia, 47 – Mantova (ore 17.00)L'assessore al Turismo, Marketing Territoriale e Moda di Regione Lombardia, Lara Magoni, partecipa alla "Serata della Moda 2019" organizzata dal Gruppo Foppa, cooperativa onlus che si occupa di educazione, istruzione e formazione di giovani e adulti.Brixia Forum, via Caprera 5 - Brescia (ore 20.30) (segue) (Rem)