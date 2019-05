Gli appuntamenti di domani a Milano e in Lombardia (3)

- VARIEEvento di chiusura del primo corso della Spontini Academy, il centro di formazione teorica e pratica della Spontini Holding, nato per offrire un’opportunità di riscatto sociale tramite l’apprendimento di un mestiere a ragazzi/e in difficoltà. Partecipano: Massimo Innocenti, ceo spontini holding; Ornella Villella, responsabile del centro mediazione lavoro – Comune di Milano; Andrea Cavazzoni, centro mediazione lavoro del Comune di Milano; Francesco Riva, centro mediazione lavoro del Comune di Milano; Liana Mazzarella, csr e relazioni istituzionali con il territorio del banco BPM.Spontini Academy c/o Spontini Factory via Luigi Guanella, 5, (ore 11.00)Nell’ambito della Milano Photo Week, l’anteprima per la stampa della mostra fotografica di Roberto Polillo, a cura di Denis Curti e SPREA “Four Corners of the World”. All’evento partecipa Roberto Polillo.Aeroporto Internazionale di Milano Malpensa - Photosquadre, atrio stazione ferroviaria, Terminal 1 (ore 11.30)L’arcivescovo di Milano, Mons. Mario Delpini e il sindaco, Giuseppe Sala inaugurano l’emporio della solidarietà di Caritas ambrosiana a Lambrate realizzato grazie al Programma QuBì - La ricetta contro la povertà infantile -promosso da Fondazione Cariplo con il sostegno di Fondazione Peppino Vismara, Intesa Sanpaolo, Fondazione Romeo ed Enrica Invernizzi e Fondazione Fiera Milano. Nell’occasione, il nuovo Presidente di Fondazione Cariplo Giovanni Fosti, il direttore di Caritas Ambrosiana Luciano Gualzetti e la responsabile della Valorizzazione del Sociale di Intesa Sanpaolo Elena Jacobs presenteranno l’operazione “Carrello Sospeso”Parrocchia SS. nome di Maria, via pitteri 54 (ore 12.00)Conferenza annuale del See Lab, del Space Economy Evolution Lab, della Sda Bocconi School of Management dal titolo “The State of the Space Economy and the new frontiers od Tourism in Space”. Intervengono S. Attenbourght, commercial director virgin galactic, Massimo Comparini, ceo E-Geos, Vincenzo Giorgio, ceo Altec, Pierluigi Pirrelli, ceo Sitael, Magda Antonioli (Università Bocconi), Nicola Viola (Politecnico di Milano) e Andrea Sommariva, direttore SEE Lab.Università Bocconi - Aula N05, piazza Sraffa 13 (ore 16.00)Presentazione della nuova amministrazione comunale di Casciago.Palazzo comunale, Largo De Gasperi, 1 – Casciago/VA (ore 18.30)MONZAIl sindaco di Monza Dario Allevi, l’assessore alla Cultura Massimiliano Longo e Ghi Meregalli del Comitato promotore presentano alla stampa il programma della XXXVIII Rievocazione storica, in programma sabato 8 giugno.Comune di Monza - Sala Consiglio Comunale, 2° piano, piazza Trento e Trieste (ore 12.30)Conferenza stampa del sindaco di Monza Dario Allevi e del vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici Simone Villa, per presentare il programma dei cantieri in città nel periodo estivo. Partecipa Domenica Riga, presidente dell’unione commercianti di Monza.Comune di Monza - Sala giunta, 2° piano, piazza Trento e Trieste (ore 14.30) (Rem)