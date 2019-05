Difesa: Egitto, capo di Stato maggiore visita truppe in Sinai

- Il capo di stato maggiore delle Forze armate dell'Egitto, generale Mohamed Farid, si è recato oggi in visita presso i punti di controllo e gli avamposti di sicurezza nel Sinai centrale e meridionale. Lo ha annunciato il portavoce militare egiziano, colonnello Tamer el Rifae. La visita arriva dopo le pesanti accuse lanciate il 28 maggio scorso dall’organizzazione non governativa internazionale Human Rights Watch, secondo cui l’esercito e le forze di polizia dell’Egitto avrebbero commesso “gravi e dilaganti abusi a danno dei civili” nel Sinai settentrionale. In un rapporto di 134 pagine, la Ong ha scritto che “alcuni di questi abusi, parte di una campagna in corso contro membri di un gruppo locale associato all’Isis (Stato islamico dell’Iraq e della Siria), costituiscono crimini di guerra”. Accuse prontamente respinte prima dal portavoce delle forze armate egiziane (“Il documento contraddice la realtà e si basa su fonti non verificate”) e indirettamente anche dal presidente Abdel Fatah Al Sisi. “La lotta dell'Egitto contro il terrorismo non è conclusa e non finirà finché non saranno ripristinati i diritti di ogni martire", ha detto il capo dello Stato. (Cae)