Pd: Zingaretti, serve riforma radicale del partito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Bisogna procedere a un radicale processo di riforma del Pd. Quindi, una forza politica moderna, nei luoghi della vita delle persone". Lo ha detto il segretario del Pd Nicola Zingaretti, a margine della direzione del partito. "Accanto a questo, - ha continuatoil segretario - un partito digitale, che si organizza anche nella rete per combattere per le proprie idee". Nel corso del suo intervento in direzione, Zingaretti ha parlato anche di una "nuova segreteria e nuovi incarichi organizzativi". Discuteremo su come organizzarci nel Mezzogiorno, nei piccoli centri, nei borghi", ha poi aggiunto.(Rin)