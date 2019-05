Decreto Sanità: Nesci (M5s), contro di me attacchi pretestuosi e senza fondamento

- La deputata del Movimento cinque stelle, Dalila Nesci, scrive in una nota di avere "in queste ore in Aula assistito a una serie di tristi tentativi di gettare ombre sul mio operato come relatrice del decreto legge Calabria", sulla sanità, "si tratta, come ho già detto, di attacchi pretestuosi e senza alcun fondamento. Con l'unico fine di consentire il buon andamento dei lavori in Aula, ho comunque deciso di dimettermi da relatrice del provvedimento. La priorità è convertire al più presto il decreto Calabria", continua la parlamentare pentastellata, "che consentirà di sbloccare il turnover del personale sanitario e di attuare tutte le altre misure urgenti per la sanità calabrese, e non solo. Ho sempre svolto con correttezza e dedizione tutti i mandati che la commissione Affari sociali e la presidenza mi hanno assegnato. Con grande senso di responsabilità e serietà", conclude Nesci, "rimetto dunque il mio mandato alla presidente della commissione Affari sociali, Marialucia Lorefice".(Com)