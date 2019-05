Libri: presentato al Circolo degli Esteri “Al Tayar. La corrente”, il nuovo romanzo di Mario Vattani

- Un affollatissimo Circolo degli Esteri a Roma ha ospitato la presentazione di "Al Tayar. La Corrente", il nuovo romanzo di Mario Vattani da pochi giorni in tutte le librerie. A moderare l'incontro è stata la giornalista Stefania Viti. Tra gli interventi quello di Vittorio Sgarbi, che ha sottolineato: "Al Tayar non è semplicemente un noir a sfondo egiziano: è un romanzo di formazione, profondamente sensuale e determinista, dove nessuno si libera dal proprio destino. Il Vattani diplomatico diventa Vattani scrittore, sfugge alla forma diplomatica e si riprende la vita". Pialuisa Bianco, da parte sua, ha descritto il romanzo come “letteratura allo stato puro. L’intreccio è un labirinto dal quale si esce con la consapevolezza perturbante che non si è mai veramente l’autore del proprio io”. Tra i relatori anche l'Ambasciatore Raffaele de Lutio. Vattani, diplomatico e scrittore, dopo il successo del suo noir giapponese 'Doromizu. Acqua torbida' (Mondadori, 2016), ambienta il suo nuovo libro - il cui titolo si ispira alla corrente del Nilo, una forza irresistibile e onnipresente che guida il nostro destino - nella capitale di un Egitto caotico e affascinante che conosce bene perché vi ha vissuto a lungo da console. Protagonista del romanzo è Alessandro Merisi, venticinque anni e un lavoro da fotografo ormai abbandonato. È appena atterrato al Cairo, nella sua valigia ha pochi vestiti, quanti bastano per nascondere i farmaci che ha il compito di trafugare in Egitto. Non ha scelta, questo è il tributo che gli è stato imposto per un debito dal quale teme di non liberarsi più. “Attraverso l’incantesimo della scrittura sono voluto tornare in Egitto - ha spiegato l’autore - è un paese di cui mi sono subito innamorato. I suoi colori e i suoi sapori, gli uomini e le donne egiziani mi hanno trasformato, la loro intensità ha profondamente influenzato il mio modo di vedere e sentire il mondo”. Nutrito il parterre delle personalità diplomatiche che hanno partecipato all’incontro, gli Ambasciatori Mammad Ahmadzada, Repubblica dell’Azerbaigian, Umberto Vattani, già Segretario Generale della Farnesina, Presidente della Fondazione Italia Giappone e della Venice International University, Francesco Paolo Fulci, Presidente della Ferrero, Alessandro Minuto Rizzo, già segretario generale della Nato, Marisela Federici, il sen. Maurizio Gasparri, l’ex vicepresidente del Csm, Michele Vietti, Mattia Carlin, vicepresidente Unione dei Consoli Onorari in Italia, Peppino Borga, già Ambasciatore a Buenos Aires, Luca Sabbatucci, già capo del personale della Farnesina, Carlo Maria Oliva, già Ambasciatore italiano all’Ocse, Claudio Moreno, gli attori Paola Gassman, Jun Ichikawa, Vincenzo Bocciarelli, ed il prof. Anton Giulio de Robertis, Vicepresidente del Comitato Atlantico. (Ren)